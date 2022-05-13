نص التحقيق مع شاهد على واقعة فرد أمن الكومباوند: المتهم فاكره شتمه بأمه

تنازل محمد مصطفى ضحية الاعتداء عليه في الواقعة الشهيرة إعلاميا بـ«فرد أمن الكومباوند»، على يد أحد السكان، بسبب عدم دخول أشخاص يريدون الدخول له، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم عن القضية أمس الخميس، وأنكر في أقواله أمام المحكمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف من المتهم، وحجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم المحاكمة لجلسة 19 مايو مع استمرار حبس المتهم.

وحصلت «الوطن» على أقوال «ياسر. أ»، شاهد على الواقعة، أمام جهات التحقيق على النحو التالي:

الشاهد المتهم قالي فرد الأمن شتمه بأمه في ظهره

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج/ أنا كنت راجع للبيت فلاحظت وجود أمين شرطة ولمة على البوابة رقم 5 بالكمباوند فسألت فرد الأمن محمد مصطفى، قولتله فيه إيه؟.. فقالى إن العميد وليد تعدى عليه بالضرب، وأنا سألته قال لي ناس كانت داخله لساكن وأنا وقفتهم وراحوا اشتكونى للساكن، وجه تعدى ليا بالضرب و سحله في الأرض، فقولتله مين الساكن اللي ضربك فشاورلي على العميد وليد، فقولتله كلم شركتك أو المشرف بتاعك ييجي يحللك المشكلة دي فمحمد سابنى وراح على كشك الأمن.

الشاهد: سألت المتهم سمعت الفرد بيشتمك؟.. قالي لأ

وتابع: «لاقيت العميد وليد وهو راجع قابل محمد وهو راجع ع الكشك وقام بضربه بإيده 3 مرات على وشه، فركنت العربية بسرعة وعقبال ما وصلت عندهم كان ضرب بإيده علي وشه بإيده 8 مرات تاني أو أكثر، فروحت واتكلمت مع المتهم لقيته بيزعق وبيقول أنا أتشتم بأمي؟.. فأنا رديت عليه وقولتله ميرضنيش يتقالك كدا ولا يرضيني إنك تضرب فرد الأمن كدة، فرد عليا وقال فرد أمن معفن، فبقوله أنت سمعت الشتيمة دي بودنك قالي لا الناس اللي معايا هنا اللي قالولي إن فرد الأمن شتمك بأمك وإحنا واقفين معاه».