«خبير» يقدم 10 نصائح للتعامل مع الأزمات الاقتصادية

أزمة اقتصادية ضربت العالم أجمع بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في أغلب دول العالم خاصة دول أوروبا التي وصلت فيها نسبة التضخم لأعلى مستوياتها.

نصائح للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

المحلل والخبير الاقتصادي محمد نجم قدم بعض النصائح للمواطنين في مصر بخصوص استثمار أموالهم خلال الفترة الحالية، وذلك في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وتحدث عن أساسيات في اقتصاد الأفراد تساعد أي مواطن على أنه يستطيع التعامل مع الأزمة ونرصدها لكم كما يلي:

1- التوقف عن ترويج الشائعات خاصة الشائعات التي تروج للإحباط وتنشر القلق والأخبار السلبية.

2- ضرورة فهم الأوضاع الاقتصادية بشكل مبسط خاصة المفاهيم الأساسية.

3- عدم الاستهتار بأهمية متابعة النشرات الاقتصادية الإخبارية.

4- دعوات التقشف وربط الحزام لأصحاب الدخول الجيدة والميسورين ضارة اقتصاديًا لأن هناك طبقة تستطيع الإنفاق والمساهمة في النمو الاقتصادي «كل جنيه بتنفقه بفرصة عمل وكل جنيه بتصرفه بيشغل مصنع ومزرعة وعمالة ومحلات».

5- الاستهلاك الشخصي يمثل 80% من النمو الاقتصادي.

6- استخدم المدخرات يكون بوضعها في شهادات الـ18% باعتباره آمن وأفضل استثمار.

7- سعر الذهب في مصر يشهد تذبذبات وهناك زيادة تصل لـ30% في سعره الحقيقي.

الاستثمار في الذهب

8- الذهب لم يعد استثمارًا آمنًا في هذه الظروف ويجب الانتظار لحين استقرار السوق.

9- شراء السندات الحكومية وأذونات الخزانة باعتبارها استثمارات مضمونة وآمنة وليس لها أي نسبة مخاطرة وتطرح في البنوك الحكومية أيام الإثنين والخميس وأقل قيمة لها 25 ألف جنيه.

10- شراء وثائق صناديق الاستثمار الموجودة في مصر التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وحاصلة على تراخيص الجهات الحكومية ويمكنك شراء وثائق صناديق الاستثمار بعد التفاوض مع خبراء الاستثمار في هذه الصناديق.