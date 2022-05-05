خبير اقتصادي: الطفرة في الطلب المحلي على الذهب بسبب «عدم اليقين»

علق فادي كامل، خبير أسواق الذهب، على ارتفاع الذهب لأعلى من 1900 دولارا عقب قرار رفع الفائدة الأمريكية والبريطانية، قائلا إن رفع أسعار الفائدة في الماضي كانت تؤثر على الذهب بالسلب أو هبوط لحركة أسعار الذهب، ولكن ما حدث أمس أنه بالرغم من ارتفاع الفائدة ارتفعت أسعار الذهب يرجع بسبب وضوح حالة عدم اليقين في العالم.

طفرة في الطلب المحلي على الذهب

وأضاف خبير أسواق الذهب، خلال اتصال هاتفي بفضائية extra news، اليوم السبت، أن هناك عمليات شراء قوية للغاية من صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب، هناك عمليات شراء قوية للبنوك المركزية للمعدن الأصفر.

ولفت أن مجلس الذهب العالمي الأخير بشراء البنك المركزي المصري لـ 44 طن ليكون الغطاء الذهبي 125 طن، ما يعادل 19% من إجمالي الاحتياطات للعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الطلب العالمي والمحلي على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن ومحور للتحوط، كما أصبح هو العنصر الأساسي الاستثماري الوحيد المؤمن حاليا، وزيادة الطلب المحلي في مصر شهدت طفرة نوعية كبيرة للغاية.

وأوضح أن آخر تقرير من مجلس الذهب العالمي أوضح أنه في الربع الأول في العام الجاري والشهر الأول ارتفعت من 6 لـ 12%، «من وجهة نظري كمصنع في السوق المحلية بنقدر الزيادة دي بنسبة تتعدى 20% مش 12%».

العالم يعيد ترتيب قوته الاقتصادية

وأفاد بأن العالم يشهد إعادة ترتيب وتشكيل قوته الاقتصادية من جديد، وهناك عوامل متعددة الاتجاهات لشكل العالم اقتصاديا من جديد، ويمكن تلخيصها في 4 عوامل مؤثرة بشكل رئيسي على الاقتصاد العالمي، وكل عامل منهم تندرج تحته عوامل فرعية كثيرة.

ونوه بأنه من ضمن هذه العناصر الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أدت لوجود أزمة في أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، وأزمة في أسعار الغذاء الأساسية.

وأرددف بأن العنصر الثاني يمثل في انتشار تحور جديد قوي من وباء كورونا، بخاصة في الصين، ما أثر بشكل كبير على حركة الإنتاج.