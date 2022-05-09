خبير اقتصادي يكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار عالميا .. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد خبير اقتصادي وأستاذ القانون التجاري، إنّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم ليست بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا: «لكي نفهم ما يحدث في العالم يجب أنّ نرجع إلى الوراء عامين، عندما بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، فمع بداية انتشار الجائحة، خسر كل المنتجين، وبالتالي فإنهم يحاولون تعويض خسائرهم، وعندما زاد الطلب على المواد البترولية بعد انحسار الوباء، عمل المستثمرون الدوليون والشركات البترولية على تعويض خسائرهم».

زيادة أسعار البترول انعكست على الصناعة ككل

وأضاف أستاذ القانون التجاري، في حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية أنّ زيادة أسعار البترول انعكست على الصناعة ككل، مثل سعر إنتاج الكهرباء وسعر الشحن الدولي، حيث زادت أسعار المحروقات، وتكبدت شركات الشحن خسائر ضخمة بسبب توقف الخطوط الملاحية، وعندما عادت حركة التجارة العالمية عملت على تعويض خسائرها.

«بايدن» طلب أكثر من مرة زيادة إنتاج أوبك من البترول

وأردف أستاذ القانون التجاري: «بايدن طلب أكثر من مرة زيادة إنتاج أوبك من البترول لضمان السيطرة على سعر المواد البترولية في السوق، ومع ذلك رفضت، لأنّ المنتجين يسعون إلى تعويض خسائرهم».

المزارع تخلصت من إنتاجها وألقته في البحر بسبب كورونا

وواصل أستاذ القانون التجاري: «منتجو المواد الغذائية على مستوى العالم تكبدوا خسائر فادحة في فترة كورونا، حيث أغلقت المدارس والفنادق والمطاعم وتوقفت الحياة بسبب كورونا، وتخلصت المزارع من إنتاجها ورمته في البحر، وبالتالي فإنها خسرت مبالغ طائلة، لذلك سعى أصحاب المزارع إلى زيادة أرباحهم عبر تقليل الإنتاج ورفع سعر المنتجات».