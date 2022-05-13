«تعمل أيه لو الواي فاي مبيوصلش للغرف؟».. تعرف على خطوات تقوية الشبكة

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي ضعف شبكة الراوتر الخاص بهم، الأمر الذي يجعلهم يعانون ضعف الشبكة في بعض الغرف الموجودة بالمنزل، ما يجعلهم يبحثون عن طرق لتقوية شبكة الراوتر الخاص بهم، حتى يستطيعون استخدام الإنترنت المنزلي دون عناء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح من خلال هذا التقرير طرق تقوية شبكة الواي فاي الخاص بالراوتر المنزلي، وفق حديث مهندس الإلكترونيات إيهاب جمال لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

1- اقتناء جهاز Linksys RE6300

يساعد جهاز Linksys RE6300 بشكل كبير على تقوية شبكة الـ Wi-Fi الخاص بالراوتر، إذ أنه يتيح للمستخدم فرصة التقاط الشبكة في الأماكن المفتوحة على بعد مسافات طويلة، كما أنه يتوافق مع جميع أجهزة التوجيه اللاسلكية، كما أنه يتوفر به خاصية Spot Finder تساعدك في تحديد مكان وضعه الأمثل، ويعمل هذا الجهاز على نطاقين، كما أنه يتيح للمستخدم إمكانية الحصول على سرعات ثابتة في جميع أركان المنزل، ويتميز ايضا بأنه به تقنية Beamforming.

2- جهاز TP-Link RE200 WiFi Extender

يتميز جهاز TP-Link RE200 WiFi Extender، بأنه يمكن المستخدم من توصيله بمقبس في الحائط حتى يسهل استخدامه، ويكون الاستخدام الأمثل له في مكتب صغير، وتجنب المستخدم من خلاله التعامل مع الأسلاك، كما أنه يعمل مع جميع أجهزة التوجيه، ولا يجد المستخدم عناء في استخدامه على الإطلاق، ويقوم المستخدم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ثم يقوم بالضغط على زر wps في جهاز الراوتر، وزر RE في جهاز RE200، ليتصل الجهاز بالشبكة على الفور ويعمل على تقويتها.

3- جهاز D-Link DAP-1620

يتميز جهاز D-Link DAP-1620 بأنه من الممكن توصيله بجميع أجهزة الراوتر بمختلف أنواعها، كما أنه يستطيع أن يقدم سرعات تصل إلى 2.4 و5 جيجاهرتز، ويقدم كلاهما سرعات تصل إلى 1300 ميجابت في الثانية.