"خليفة بن زايد" و"الأورمان" يوزعان 6 آلاف كيلو تمور بالفيوم وبني سويف

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، وسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وضمن جهود تعاونهما لدعم غير القادرين، 6 آلاف كيلو من التمور بالقرى الأشد احتياجا بمحافظتى الفيوم وبني سويف.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قريتي أم الجنازير وزاوية النوبة مركز ببا، وقرية الشيخ هارون بمحافظة بني سويف، وفى محافظة الفيوم تم التوزيع فى قريتي قصر الباسل وعزبة عاشور مركز أطسا، وقريتي نجيب الشرقي وخلوصى مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وأوضح شعبان، في بيان صادر اليوم، أن التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد في توزيع التمور سبقه تعاون كبير يستهدف تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين، وضم تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة، سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست في يوليو 2007، وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية"، وتتركز استراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا، وتتضمن استراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، كما تشمل الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة في توفير البنى التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، ولتنفيذ استراتيجيتها دخلت المؤسسة في شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام، وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.