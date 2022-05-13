رئيس «الأسقفية» يعزي دولة الإمارات وشعبها في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، التعازي لدولة الإمارات وشعبها الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان، مؤكدًا: «باسمي وباسم القساوسة وشعب الكنيسة نعزي شعب الإمارات في وفاة الشيخ الفقيد».

وقال رئيس الأساقفة، إن الشيخ خليفة قد ساهم في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة مستكملًا مسيرة الشيخ زايد الذي ربطته بمصر علاقات وطيدة وأكد رئيس الأساقفة إن المسيحيين العرب يذكرون للشيخ خليفة الحريات التي تمتعوا بها في الإمارات في عهده بالإضافة إلى رعايته للكثير من مبادرات الحوار الديني في الدولة الشقيقة أبرزها وثيقة الأخوة الإنسانية.