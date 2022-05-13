حزب العدل ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

نعى حزب العدل، بعظيم الحزن، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي توفاه الله اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

صديقا محبا لمصر وشعبها

وقال حزب العدل في بيان له: «إننا ونحن ننعى فقد الأمة العربية، الذي طالما كان صديقاً ومحبا لمصر وشعبها؛ فإننا نتقدم إلى دولة الإمارات الشقيقة، حكومة وشعباً، بخالص العزاء، في فقيدنا جميعا، راجين من الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم العرب جميعاً الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».