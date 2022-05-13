رئيس البرلمان العربي ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

نعى صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال العسومي، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو رجلًا من أغلى وأعظم الرجال، وقائدًا حكيما قل أن يجود به الزمان، مثمنا اسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده وأمته العربية والإسلامية، حتى صارت الإمارات نموذجًا يحتذى به على المستوى العربي والعالمي بمختلف المجالات وأنه برحيله خسرت الإمارات والأمة العربية والعالم أجمع رجلا من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ.

وتقدم العسومي بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.