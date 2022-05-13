انهيار حاد في سعر العملات المشفرة..«بتكوين» تتراجع إلى 30 ألف دولار

تكبدت العملات المشفرة خسائر كبيرة اليوم الجمعة، مع عملات «بتكوين»، التي تجاوزت 30 ألف دولار بقليل واستعدت لخسارة قياسية بعد انهيار TerraUSD، أو ما يسمى بالعملة المستقرة، التي انتشرت في أسواق العملات المشفرة.

تم اجتياح الأصول المشفرة أيضًا في عمليات بيع واسعة النطاق للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت الحالي أصبحت المعنويات ضعيفة للغاية، حيث تعثرت العملات التي من المفترض أن تكون مرتبطة بالدولار.

تعاملات بتكوين

وارتدت عملة بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية، في جلسة آسيا وتم تداولها عند 30،335 دولارًا في التعاملات الصباحية، ما حقق انتعاشا نسبيا من أدنى مستوى في 16 شهرًا عند حوالي 25400 دولار تم الوصول إليه يوم الخميس، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات الأسبوع الماضي عند حوالي 40 ألف دولار، وما لم يكن هناك انتعاش في تعاملات نهاية الأسبوع، فإن العملة تتجه إلى خسارة أسبوعية سابع قياسية على التوالي، وفقا لـ«رويترز».

الأسوأ لم ينته

وقال سكوتي سيو، مدير الاستثمار في «أكسيون جلوبال أسيت»، وهي شركة مقرها هونغ كونغ تدير صندوقًا لمؤشر التشفير: «لا أعتقد أن الأسوأ قد انتهى.. أعتقد أن هناك المزيد من التراجع في الأيام المقبلة، وأعتقد أن ما نحتاج إلى رؤيته هو انهيار الفائدة المفتوحة أكثر من ذلك بكثير».

وانعكس التراجع الحاد على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، مع استقرار أسهم منصة «كوين بيس»، نسبيا، لكنها تظل منخفضة بمقدار النصف في أكثر من أسبوع بقليل.

وأدت موجة البيع إلى خفض القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى النصف تقريبًا منذ نوفمبر، لكن التراجع تحول إلى حالة من الذعر في الجلسات الأخيرة مع الضغط على العملات المستقرة.

وقال نيل ويلسون من فاينلتو إن هناك حالة من الذعر في فضاء العملة المشفرة في الوقت الحالي وسط انهيار العملة المستقرة، وقال Ipek Ozkardeskaya ، كبير المحللين في Swissquote Bank: «تسبب حادث Terra في حالة من الذعر في الصناعة، حيث تعد Terra ثالث أكبر عملة مستقرة في العالم».

وتابع التقرير المنشور على theguardian، أنه تم تداول Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة، عند 29368 دولارًا أمس، مما يمنحها قيمة إجمالية قدرها 562 مليار دولار، مقارنة مع ذروتها التي تجاوزت 1 تريليون دولار العام الماضي.

وأدت عملية البيع إلى رفع القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة إلى 1.2 تريليون دولار ، أي أقل من نصف ما كانت عليه في نوفمبر الماضي ، بناءً على بيانات من CoinMarketCap.

وتراجعت ثروة Changpeng Zhao، مؤسس بورصة Binance للعملات المشفرة، بمقدار 84 مليار دولار هذا العام إلى 11.5 مليار دولار ، في حين خسر تايلر وكاميرون وينكليفوس ، مؤسسا بورصة Gemini المنافسة ، أكثر من ملياري دولار كل عام هذا العام.

ومؤسس بورصة Coinbase ، براين أرمسترونج ، تبلغ ثروته الآن 2.2 مليار دولار ، انخفاضًا من 13.7 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات. Coinbase نفسها تعاني ، حيث انخفض سهمها بنسبة 60٪ خلال الأيام الخمسة الماضية.