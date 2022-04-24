سوق العملات المشفرة يخسر أكثر من ملياري دولار.. ما الأسباب؟

شهدت سوق العملات الرقمية موجة كبيرة من الخسائر في آخر 4 جلسات، مع عمليات تصحيح نتيجة لجوء كبار المستثمرين إلى جني الأرباح، وبيع ما يملكونه من عملات رقمية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

انخفاض نسبته 12.2%

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة على مدار الأربع جلسات الماضية، إلى ما دون تريليوني دولار، لتسجل مستوى 1.883 تريليون دولار، بانخفاض نسبته 12% خلال الجلسات الماضية، لتعكس خسائر بنحو 260 مليار دولار، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

البيتكوين عند مستوى 39.5 ألف دولار

وشهدت التعاملات على عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم تراجعا نسبته 2.33%، إلى عند مستوى 39.5 ألف دولار، بقيمة سوقية 752.104 مليار دولار.

عمليات بيع وجني أرباح

وقال خبراء في سوق العملات المشفرة، إنّ ما تشهده السوق في الوقت الحالي، هو عمليات بيع جني الأرباح للمستثمرين، إضافة إلى تعرض عملة البيتكوين في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط من النشطاء البيئيين والمنظمين في الأشهر الأخيرة بسبب استخدامها المرتفع للطاقة، وفقا لـ"فوربس".

ارتفاع متطلبات الكهرباء لتعدين العملات

ونظرًا لارتفاع سعر البيتكوين بشكل كبير، الذي أدى إلى ارتفاع متطلبات الكهرباء لشبكة البيتكوين مع عملية تأمين الشبكة، وتأكيد المعاملات وتعدين العملات المعدنية الجديدة التي يُعتقد أنّها تستخدم كمية مماثلة من الكهرباء سنويًا مثل بعض البلدان الصغيرة.

حظر آلية تعدين البيتكوين

وفي وقت سابق من هذا العام، ناقش المنظمون الماليون السويديون والمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، إمكانية حظر آلية تعدين البيتكوين، نظرًا لتأثيرها البيئي.

وفي الشهر الماضي، صوّت الاتحاد الأوروبي ضد حظر عمل تعدين البيتكوين والعملات المشفرة، وفقًا لمؤشر استهلاك الكهرباء في جامعة كامبريدج بيتكوين، يستهلك حاليًا نحو 139 تيراواط / ساعة من الكهرباء كل عام، أكثر مما يستخدم من قبل دولة فنلندا.

عملة الإيثر تتراجع 3.84%

وتراجعت عملة الإيثر 3.84%، إلى مستوى 2.936 ألف دولار، وهبطت عملة الإيثريوم بنسبة 3.87% إلى مستوى 1 دولار، كما هبطت عملة كاردانو بنسبة 7.14% إلى مستوى 0.888 ألف دولار.