الإمام الأكبر ينعى الشيخ خليفة: الإنسانية فقدت قائدا مخلصا لدينه وأمته

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي توفى قبل قليل.

وكتب الطيب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء قائدًا مخلصًا وفيًّا لدينه وأمته، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يدخر جهدًا في رفعة وطنه وشعبه، وقدم بلاده للعالم أنموذجًا للريادة والازدهار».

وأضاف: «خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، قادةً وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق الإمارات وأهلها والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».