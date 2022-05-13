كاظم الساهر وحسين الجسمي وأيتن عامر ينعون الشيخ خليفة: «خالص التعازي»

نعى عدد كبير من نجوم الفن العربي، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد الذي توفى، قبل قليل، عبر منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، مثل كاظم الساهر وأحمد السقا ومحمد هنيدي.

وكتب كاظم الساهر: «ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، وغرد الفنان حسين الجسمي: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً».

وكتبت الفنانة أيتن عامر: «خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد اللهم ارحمه رحمة واسعة و اغفر له».