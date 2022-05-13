الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الإمارات وكان خير خلف لخير سلف.

المواقف التاريخية للإمارات

وأضاف البيان: «نشاطر شعب دولة الإمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة الأحزان في وفاة هذا القائد، ذاكرين المواقف التاريخية للإمارات في مساندة مصر دائمًا وبالأخص خلال الأوقات الصعبة».

خالص العزاء للأشقاء الإماراتيين

وتابع: «سنظل دومًا نذكر لسموه بكل التقدير دعمه المستمر لوجود وعمل الكنيسة القبطية في الإمارات، لخدمة أبنائها المقيمين هناك».

واختتم البيان: «خالص العزاء للأشقاء الإماراتيين متمنين لهم استكمال مسيرة النمو والتقدم احتذاء بخطى الراحل الكبير».