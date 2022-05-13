أردوغان ينوي زيارة الإمارات للمشاركة في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نعي الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

أردوغان يستعد لزيارة الإمارات للمشاركة في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

وأعلن الرئيس التركي، عن زيارة سيجريها إلى دولة الإمارات، لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وشارك في نعي الشيخ خليفة بن زايد، العديد من الزعماء والرؤوساء العرب والأجانب وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين والعاهل الأردني والولايات المتحدة، إلى جانب بعض المنظمات الأجنبية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة.