مجلس الشيوخ ينعى رئيس دولة الإمارات

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الشقيقة.

وجاء البيان على النحو التالي: «ببالغ الحزن والأسى؛ ينعى مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ قائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، قدم فيها العديد والعديد لبلاده بل وللأمتين العربية والإسلامية».

وأضاف: «الشيخ خليفة آل نهيان، رحمة الله عليه، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقًا محباً ومخلصًا وداعمًا لمصر على الدوام، ويقف بجوارها دائماً بكل ما آوتي من قوة مساندًا لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية».

ويقدم مجلس الشيوخ المصري خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ. «رحم الله الفقيد الغالي، واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».