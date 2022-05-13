جامعة الأزهر تعزي الأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والأمين العام للجامعة، والامناء المساعدون، والمديرين العموم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، وجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمتين العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنة فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ونسألكم الفاتحة ترحما عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.