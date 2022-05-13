وزير الأوقاف: جيش قوي واقتصاد ناجح ينتجان دولة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة 13/ 5/ 2022م خطبة الجمعة بمسجد «محمد علي»، بالقلعة بمحافظة القاهرة بعنوان «الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد»، في حضور السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، ونخبة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين المشاركين في فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي يشارك فيها نحو 25 مشاركًا من واحد وعشرين دولة.

جيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة

وأكد «جمعة» أن جيشًا قويًا واقتصادًا قويًا يعني دولة ذات مكانة ومواطنًا ذا كرامة، ولذلك قامت وزارة الأوقاف بتخصيص خطب هذا الشهر للحديث عن أهمية الاقتصاد، فكانت خطبة الجمعة الماضية عن «التاجر الأمين»، والخطبة المقبلة ستكون حول «الزارع المُجِد»، وتليها «المستثمر الوطني».

وأضاف الوزير: «خطبتنا هذه عن الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد، فالصناعة بمقاييس أهل العلم والاقتصاد والخبراء هي قاطرة التنمية في عالمنا المعاصر سواء كانت حرفية أو يدوية أو تقنية، أو صناعة موصلات أو أشباه موصلات أو صناعات تكنولوجية، فالصناعة قاطرة التنمية في العصر الحديث، وقد تحدّث القرآن الكريم عن قضية الصناعة وعبَّر عنها تعبيرًا واضحًا قويًا علينا أن نتنبه له، حيث يقول سبحانه لسيدنا نوح عليه السلام: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، وهو أمر واضح بالصناعة، وأهل العلم يقولون إن خطاب الله عز وجل للأمم السابقة هو خطاب لنا ولهم ما لم يأت ما يفيد أنه خاص بهم، ولم ينتهِ الأمر على ذلك بل قال تعالى: بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، أي قم بالصناعة بأمر من الله سبحانه ، فالصانع المتقن بعين الله».

ويقول سبحانه بشأن سيدنا داوود عليه السلام: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ» ، ويقول سبحانه: «وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ»، وذلك بيان بأهمية الصناعة، وفي هذا يقول سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ»، يقول الإمام القرطبي رحمه الله، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا داود عليه السلام، بالذكر من بين جميع الأنبياء عليهم السلام، لأن سيدنا داود كان نبيًا ملكًا ولم يكن في حاجة لأن يعمل ليتقوت وإنما كان يعمل لشرف العمل وقيمته.

خير أمة أخرجت للناس

وأكد أننا أمة «اقرأ وأتقن»، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ»، فلم يطلب من الإسلام مجرد العمل بل أمر بإتقان العمل لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس حينما نتمسك بديننا علمًا وعملًا وقيمًا وأخلاقًا، لا نغش أحدًا ولا ندلس على أحد، حتى يكون منا الصانع المتقن والزارع المتقن والتاجر المتقن، فهؤلاء جميعًا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

كما أكد أنه لا اقتصاد بلا أمن، ولا استقرار بلا أمن، فلا بد للاقتصاد من قوة تحميه، وهنا يأتي دور الجندي والشرطي المرابط على حماية هذا الوطن داخليًا أو على حدود هذا الوطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «والَّذي نفسي بيدِه لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيلِ اللهِ ـ واللهُ أعلَمُ بمَن يُكْلَمُ في سبيلِه ـ إلَّا جاء يومَ القيامةِ وجُرحُه ينثَعِبُ دمًا اللَّونُ لونُ دمٍ والرِّيحُ ريحُ مِسكٍ»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «عَينانِ لا تمَسَّهما النَّارُ : عينٌ بكت من خشيةِ اللهِ، وعينٌ باتت تحرسُ في سبيل اللهِ».

دور القوات المسلحة في حماية الوطن

وأشار وزير الأوقاف إلى أنّ ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة من حماية الوطن وحماية الأنفس والأموال والأعراض هو عين الجهاد في سبيل الله، ويجب علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا وبقوة خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية لحماية أمننا، فمن مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون وطنه فهو شهيد، بل في أعلى درجات الشهادة لأنه قدم نفسه فداء لوطنه وللآخرين، أما جماعات أهل الشر والضلال الذين يخربون الأوطان ويسفكون الدماء ويعبثون بمقدّرات أوطانهم فهؤلاء قتلة مجرمون ليسوا من الأديان ولا من الإنسانية في شىء، فكل من يعتدي على الآمنين أو على أبناء وطنه أو على مقدرات وطنه فهذه جريمة في حق الدين والوطن.

وأوضح أن الأبطال هم الذين يدافعون عن دينهم وأوطانهم بعزة وشرف يقدمون أنفسهم في سبيل الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم وأن يخلف فيهم الخير، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه.