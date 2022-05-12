المشاركون في دورة أكاديمية الأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد محمد علي

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان «الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد» في مسجد محمد علي بالقلعة، على هامش فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين التي يشارك فيها نحو 25 مشاركًا من 21 دولة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها.

افتتاح الدورة العلمية

وعقب صلاة الجمعة سيقوم المشاركون بجولة في القلعة، مع زيارة للمتحف الحربي للوقوف على جانب من تراثنا العظيم وحضارتنا العريقة، مرحبًا بهم جميعًا في مدينة القاهرة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الدورة العلمية لنخبة متميزة من مسئولي الإذاعات الإسلامية وكبيري المذيعين بها بأكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل، في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، بحضور كل من أ.د شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية السبت الموافق 14/5/2022م بمشاركة نخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسؤولين والمذيعين بها بإجمالي 25 مشاركا من 21 دولة ولمدة 10 أيام.

المشاركين في المناقشات

وتتناول الدورة لقاءات ومناقشات علمية لكوكبة من كبار العلماء والخبراء في شتى المجالات العلمية والثقافية بجمهورية مصر العربية، منهم:

1ـ محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)

2ـ شوقي علام (مفتي الجمهورية)

3ـ علي جمعة (مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء)

4ـ محمد عبدالرحمن الضويني (وكيل الأزهر الشريف)

5ـ عبدالله النجار ( عضو مجمع البحوث الإسلامية)

6ـ سامي عبد العزيز ( عميد كلية الإعلام الأسبق)

7ـ أحمد حسين (عميد كلية الدعوة بالقاهرة)

8 ـ سامي الشريف (عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة)

9ـ عوض إسماعيل ( عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية)

10ـ محمد نوار ( رئيس الإذاعة المصرية)

11ـ هيثم الحاج على (رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب)

12ـ رمضان حسان ( رئيس قسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية)

13ـ محمود الفخراني (مساعد معالي وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب) 14ـ هاني تمام (أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية)

15ـ هشام عبدالعزيز (رئيس القطاع الديني بالأوقاف)

16ـ أيمن أبو عمر (وكيل الوزارة لشؤون الدعوة بالأوقاف)