«الأزهر» ينعى فقيد الأمة العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

تقدم الأزهر الشريف؛ إمامًا وأساتذة، وعلماء وطلابًا، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالإنجازات؛ قدم فيها بلاده نموذجًا فريدًا في الريادة والازدهار.

رحلة معطاءة بالإنجازات والنجاحات

ويذكر فضيلة الإمام الأكبر لفقيد الأمة العربية والإسلامية حبه للأزهر الشريف، مؤكدًا أنه كان رمزًا في العمل والإخلاص من أجل رفعة وطنه وأمته، ولم يدخر جهدًا في خدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وزخرت رحلته المعطاءة بالإنجازات والنجاحات التي جعلت بلاده رمزًا يُحتذى به في الإدارة والريادة والتقدم.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق دولة الإمارات وأهلها الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».