نجلاء بودن: نشكر الرئيس السيسي على موقفه الداعم لتونس

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بمقر الحكومة التونسية اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عقدا جلسة مباحثات، حضرها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الجانب المصري في اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس.

كما حضر الجلسة من الجانب التونسي، وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسي في اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس في القاهرة.

وخلال الاجتماع، جددت رئيسة الحكومة التونسية الترحيب بمدبولي في تونس، معربة عن أملها في أن تسهم اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتونس، لا سيما في ضوء ما توليه القيادة التونسية من اهتمام بمختلف جوانب التعاون مع مصر.

الحكومة التونسية تشكر الرئيس السيسي

وأشادت بودن بما تشهده العلاقات الثنائية من نقلة نوعية، منذ الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس قيس سعيّد إلى مصر العام الماضي، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الراسخ في دعم تونس وقيادتها للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

كما أطلعت رئيسة الحكومة التونسية رئيس الوزراء على تفاصيل خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ومراحلها المختلفة فيما يخص الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

أجواء إيجابية في الاجتماعات

وأشادت نجلاء بودن بالأجواء الإيجابية التي جرت في ظلها اجتماعات اللجنة المشتركة، معربة عن سعادتها بما طرحه الدكتور مدبولي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي أمس، بأن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وتونس.

وحول الملفات الإقليمية، أعادت رئيسة الحكومة التونسية التأكيد على موقف تونس الثابت تجاه دعم مصر وأمنها المائي باعتباره جزءًا أصيلًا من الأمن المائي العربي.

مدبولي يشكر الحكومة التونسية على حفاوة الاستقبال

من جانبه، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لرئيسة الحكومة التونسية على حفاوة الاستقبال، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون مع تونس الشقيقة. كما أعرب مدبولي عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبًا لكل الخطوات التى تقوم بها القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي والدستوري فى البلاد.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لموقف تونس الراسخ في دعم مصر في ملف سد النهضة، وما قامت به تونس من جهود حثيثة لدعم مصر في هذا الملف في المحافل الإقليمية والدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.

وحول مجالات التعاون الثنائي، أكد مدبولي أنه سوف يتابع بنفسه مع زملائه الوزراء تنفيذ ما تم التوافق عليه في مجالات التعاون المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار آليات عمل المنتدى الاقتصادي المشترك ليجتمع بشكل دوري، مع تفعيل مقترح تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس.

الحكومة التونسية تطلع على تجربة مصر

كذلك فقد أطلع رئيس الوزراء نظيرته التونسية على تجربة مصر السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح نقدي ومالي مع صندوق النقد الدولي، وكيفية صياغة آليات وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، كما تطرّق إلى تفاصيل برنامج حياة كريمة الذي يستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات لنحو 60 مليون مواطن يقطنون الريف المصري.

وفي ختام جلسة المباحثات، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام رئيسة الحكومة التونسية بزيارة مصر، من أجل البناء على ما تم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، واستكمال التشاور حول كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية.