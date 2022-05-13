مقتل ضابط إسرائيلي بقوات اليمام الخاصة خلال اقتحام جنين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلة أن ضابط بوحدة اليمام الخاصة، قتل جراء إصابته برصاص فلسطيني في مخيم جنين صباح اليوم، بحسب ما نقلت قناة كان الإسرائلية.

وأوضحت وكالة «كان» أن الضابط يدعى نوعم راز، ويبلغ من العمر 47 عاما قتل خلال اشتباك مع الفلسطينيين في جنين، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين واعتقلت أحد الفلسطينيين.

وذكر موقع الرسالة الفلسطيني أن قوات الاحتلال أصابت 11 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت داخل جنين، وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.