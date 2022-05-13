مقتل ضابط إسرائيلي بقوات اليمام الخاصة خلال اقتحام جنين
كتب:
محمد حسن عامر
03:55 م | الجمعة 13 مايو 2022
الضابط الإسرائيلي المقتول
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلة أن ضابط بوحدة اليمام الخاصة، قتل جراء إصابته برصاص فلسطيني في مخيم جنين صباح اليوم، بحسب ما نقلت قناة كان الإسرائلية.
وأوضحت وكالة «كان» أن الضابط يدعى نوعم راز، ويبلغ من العمر 47 عاما قتل خلال اشتباك مع الفلسطينيين في جنين، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين واعتقلت أحد الفلسطينيين.
وذكر موقع الرسالة الفلسطيني أن قوات الاحتلال أصابت 11 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت داخل جنين، وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.