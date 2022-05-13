الغرف السياحية: زيادة بأعداد السياح الوافدين للأقصر وقلة في الإيرادات

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه رغم الزيادة المطردة في الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إلا أن الإيرادات المحققة حاليا لا تتناسب مع الأعداد التى زارت هاتين المحافظتين منذ بداية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى قيام العديد من الشركات ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة، ما أدى إلى تراجع حجم الإيرادات المحققة وساهم في تراجع الخدمة المقدمة للسياح.

السياحة أحد الروافد المهمة للدخل القومي

وأضاف لـ«الوطن»، أنه في الوقت الذي تُمثل السياحة أحد الروافد المهمة للدخل القومي المصري ولتوفير العملات الأجنبية، نجد أن مجموعة من شركات السياحة والفنادق تبيع البرنامج السياحي للأقصر وأسوان بسعر بخس ما جعل المردود الدولاري من السياحة الوافدة للصعيد قليل للغاية، مشددا على أنه رغم قيام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية إلا أن تلك الشركات ما زالت مصرة على مخالفة القانون وتضييع مئات الملايين من الدولارات سنويا.

ضرورة معاقبة الفنادق التي تبيع البرامج بأقل من تكلفتها

وأشار إلى ضرورة تفعيل المواد العقابية بقانون السياحة ومعاقبة الشركات التي تبيع المنتج السياحي المصري بأقل من سعر التكلفة، خاصة أن هذا الفعل يتسبب في الإساءة لسمعة المقصد السياحي المصرى عالميا، وتابع «بعض شركات السياحة المنظمة للرحلات من إسبانيا لمصر، باعت البرنامج الذي تبلغ مدته 7 أيام شاملا تذكرة السفر ذهابا وايابا والإقامة بالفنادق الثابتة والعائمة، شاملة 3 وجبات فضلا عن المزارات، بسعر 600 دولار فقط.

وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بضرورة اتباع سياسة الكيف في جذب السياح من ذوي الإنفاق المرتفع وبيع المنتج السياحي المصري بالسعر الذي يستحقه بما يعزز من مدخلات السياحة ومساهمتها فى الخزانة العامة للدولة.