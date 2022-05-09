لزيادة تكاليف التشغيل.. مستثمرو السياحة: الفنادق رفعت أسعارها 15% بداية من الشهر الجاري

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن غالبية فنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ رفعت أسعارها بداية من شهر مايو الجاري بنسبة تراوحت من 15 إلى 20%، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة أسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى التي تدخل ضمن تكاليف البرنامج السياحي، لافتا إلى أن الفنادق التي لديها عقود مستمرة مع وكلاء السياحة الأجانب لم ترفع الأسعار وستتحمل فروق الأسعار لحين انتهاء مدة التعاقد.

نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة 65%

وأضاف فلا، لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تتراوح ما بين 60 و65%،مشيرا إلى ان غالبية السياح المتواجدين حاليا بالمدن السياحية بالبحر الأحمر هم من الألمان والتشيك والصرب والبولنديين، لافتا إلى أن ألمانيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسياح لمصر منذ بداية العام الحالي.

إجازات عيد الفطر أنعشت المدن السياحية

وأشار إلى أن إجازات عيد الفطر المبارك أنعشت نسب الإشغالات بفنادق الغردقة ومرسى علم، لافتا إلى أن نسب الإشغال خلال الأسبوع الماضي تراوحت ما بين 80 و85%، وتابع «بالرغم من أن المصريين الذين تواجدوا خلال إجازات عيد الفطر المبارك بالمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر كانوا أقل من الأعداد التي زارت المحافظة خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها ساهمت بنسبة مقبولة في زيادة نسب الإشغال خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة حاليا ما زالت ضعيفة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الرحلات التي يتم تسييرها حاليا، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للشهر الثالث على التوالي كانت أحد أسباب تراجع أعداد السياح الروس الوافدين لمصر حاليا.