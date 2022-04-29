عاجل.. مستشار ألمانيا: الهيدروجين سيكون بديلا عن الغاز والفحم الروسي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال تواجده في اليابان، أن الهيدروجين سيكون بديلًا عن الغاز والفحم في المستقبل، في إشارة ضمنية عن الاستعاضة عن مواد الطاقة الروسية بالهيدروجين، وفقًا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

موسكو تفرض على الغرب التعامل بالروبل الروسي

وفرضت دول الغرب على روسيا المزيد من العقوبات، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، كما هددت بإيقاف استيراد النفط والغاز الروسي، وهو الأمر الذي دفع موسكو إلى توحيد عملتها «الروبل» كعملة رسمية بديلة عن الدولار خلال شراء الغاز أو النفط.