فرنسا: نسعى إلى تنويع مصادر التدفئة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي

قالت أربرا بومبيلي، وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية، إن هناك عقوبات جديدة قيد الإعداد بشأن الغاز، وستستمر المناقشات حولها خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن روسيا إذا قررت قطع الغاز من طرف واحد، سنتخذ ضدها إجراءات قانونية، مع عملنا على تخزين الغاز بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

«بومبيلي»: علينا استبدال وتنويع مصادر التدفئة

وأوضحت «بومبيلي» في مؤتمر صحفي، منقول عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد الأوروبي لديه أنظمه تسمح بتخزين الغاز لمواجهة انقطاع الامدادات، وهذا لن يكفي ولا نستطيع بشكل عقلاني، استبدال كل إمدادات الغاز الروسي بشكل مفاجئ، وعلينا استبدال وتنويع مصادر التدفئة، من خلال خطة وإجراءات استباقية على مستوى الدول لخفض الاعتماد من خلال تطوير سياسيات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.

المفوضية الأوروبية للطاقة

وكانت المفوضية الأوروبية للطاقة، أعلنت في خبر عاجل وفقا لـ«سكاي نيوز»، أن قرار شركة غازبروم بوقف إمداد بولندا وبلغاريا بالغاز يخل بأمن الطاقة، موضحة أن مستوى تخزين إمدادات الغاز في أوروبا بلغ 32%.