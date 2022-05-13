بعد حبس مستريح أسوان.. كيف تحمي نفسك من الوقوع في فخ النصب؟

خلال الأيام الماضية، شغل الحديث عن مستريح أسوان الرأي العام، بعدما استولى على أموال الكثيرين من أهالي المحافظة وفر هاربًا بعد عدم سداده الأرباح التي وعدهم بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط 3 وقائع نصب تعرض لها أهالي مركز إدفو، كما ذكرت أن المستريح حصل على 200 مليون جنيه منهم، تحت زعم توظيفها، وتمكنت القوات من معرفة مكانه والقبض عليه.

ومن فترة لأخرى تسمع عن قصة «مستريح جديد» في عدد من القرى والمحافظات المختلفة، نظرًا لرغبة الناس في الربح الكبير ما يجعلهم ضحية للنصب ويقعون في الفخ.

ودائما ما ينتهي الحال بالضحايا إلى فقدان أموالهم، بعد إعطائها لأحد الأشخاص للمشاركة في مشاريع مختلفة، وترتفع طموحاتهم إلى أن تنتهي بهم في أروقة المحاكم، ليتكرر الحديث عن قضية نصب وظهور «مستريح جديد»، ما يجعل البعض يتساءل: ماذا عليه أن يفعل كي يضمن حقه ولا يتعرض للنصب إذا عرض عليه شخص ما المشاركة في مشروع ما؟.

نصائح حتى لا تتعرض للنصب وتقع في فخ المستريح

وقدم المحامي محمد عاطف، بعض النصائح التي يمكن اتباعها حتى لا يقع الشخص في فخ «المستريح» وعمليات النصب، وملاحظات يجب عليه التركيز فيها، وعند وجودها يجب عليه أن يشك ويتراجع عن تلك الخطوة ويبلغ عن الشخص أبرزها ما يلي:

السؤال جيدًا عن الشخص (الشريك) ومحل سكنه والتأكد من سمعته حتى تكون آمنا مطمئنًا ولكن هذا لن يكون كافيًا أيضا، إذ أن «النصابين» لهم أساليب عدة في خداع من أمامهم.

تحرير عقود لضمان الحق

في حال وجدت الشخص الذي أمامك يتحدث عن أموال طائلة وأرباح مرتفعة في وقت قصير، يجب على الفور أن تعرف أن هذا الشخص لا ينبغي أن تثق به، خاصة في الوقت الحالي الذي يصعب فيه الربح الكبير من العديد من المشاريع.

قم بتحرير «شيكات» وعقود لتضمن جزءً من حقك، ولكن يجب عليك معرفة أنها لن تعوض الخسارة أو القدر الذي دفعته بالكامل في حال كان الشخص «نصابًا».

ونصح المحامي، باستثمار الشخص لأمواله في مشروعات مضمونة أو وضعها مثل شهادات الادخار في البنوك، مشددًا على عدم الانصياع وراء الأشخاص الذين يحاولون لفت الانتباه إليهم بقدرتهم على الكسب من مختلف المشاريع.