الغرف التجارية تكشف حيل مستريح «أسوان» للاستيلاء على أموال المواطنين

أعلنت الغرف التجارية عن الأساليب والحيل التي اتخذها مستريّح أسوان وشركات توظيف الأموال الوهمية للاستيلاء على أموال المواطنين، داعية إلى حلول لحماية أموال المواطنين، بعد انتشار تلك الظاهرة، وطرح أوعية ادخارية لهذه الفوائض المالية وتغليظ العقوبات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ألقت القبض على مستريّح أسوان أثناء هروبه بإحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو في أسوان، وجاء ذلك عقب اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة تشغيلها.

وقال الدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية لـ«الوطن»، إن طرح البنوك لأوعية ادخارية جديدة يتناسب مع التضخم الحالي وذلك للأفراد والعائلات.

ونصحت المواطنين الراغبين فى الاستثمار بالتوجه إلى البنوك، حيث إن اللجوء لهذه الشركات لتوظيف أموالهم ينطوي على مخاطرة كبيرة، حيث لا تستند هذه الشركات على كيان قانوني ينظم كيفية رد هذه الأموال للمودعين لكنها تتم بطريقة عشوائية نتيجة الخداع والوعود البراقة والتصريحات الكاذبة.

وجوههم مألوفة ومعروفة

ومن جهتة قال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين انتشار هذه الشركات وموجات التضخم المتتالية التي تجتاج الأسواق، حيث تتكرر في هذه الأوقات وأصحابها يكونون معروفين للضحايا.

وكثيرًا ما يدّعى هؤلاء لضحاياهم بأنهم شركاء معهم في المشروع التجاري الذي يؤسسونه ويحاولون جذب الضحايا من خلال التركيز على أن البنوك دائمًا ما تسأل أصحاب الإيداعات عن الايداعات الكبيرة خاصة الدفعة الواحدة وما هي مصادر أموالهم ما يجعلهم يرتمون في أحضان هؤلاء.

تخوف من وضع النقود في البورصة لهذه الأسباب

وتابعت أن الناس يتخوفون من المضاربة في البورصة نتيجة الهزات الاقتصادية ويجدون أنفسهم مضطرين إلى تصديق وعود هؤلاء النصابين من أصحاب تلك الشركات عن العوائد الخرافية التي يعلنون عنها وسرعان ما تتبخر عندما يفيقون على خبر ضياع أموالهم.