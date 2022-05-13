خالد منتصر عن واقعة «مستريح أسوان»: فيروس «الدروشة» افترس العقل الجمعي المصري

أعرب المفكر الدكتور خالد منتصر عن غضبه الشديد، بشأن واقعة النصب التي هزت محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، وأثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما عُرف إعلاميا بـ«مستريح أسوان».

أكد منتصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الواقعة تعبر عن مشكلة واضحة في العقل الجمعي المصري، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها، وشهدت أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية وقائع مشابهة، متابعًا «فيروس الدروشة افترس العقل الجمعي المصري».

ونشر منتصر صورة «مستريح أسوان» وكتب معلقا عليها: «إزاي هذا البني أدم سواق التوكتوك المسجل خطر يجمع 2 مليار جنيه من مواطنين في أقل من شهر؟! ويخدعهم كلهم ويديهم على قفاهم بمجرد الإمساك بسبحة، وإقناعهم بإنه من سلالة السيده زينب، وإنه بيتاجر مع ربنا وما بيتعاملش مع البنوك الحرام اللي الشيخ فلان والداعية علان مهدوا له الأرض عبر الإعلام والمنابر، لإقناع الناس أنّ فوائد البنوك ربا».

منتصر: الدولة طرحت شهادات بأرباح 18٪؜ لكن الضحايا كانوا عاشقين الدجل

وأضاف الدكتور خالد منتصر: «العقل المصري الجمعي مش بعافية حبتين، ده راح في الوبا، وافترسه فيروس الدروشة، الطمع مش تفسير مقبول وحيد لتلك الكارثة والفضيحة، مهما كان الطمع فيه حد أدنى من العقل النقدي المتشكك».

وتابع: «أينشتين عرف الغباء بإنك تكرر الخطأ مرتين، والناس دي كررت الخطأ والخطيئة ألف مرة مع ألف مستريح منذ زمن الريان وبنفس التفاصيل وبنفس درجة العته والعبط والحماقة، برغم أنّ الدولة طرحت لهم شهادات بأرباح 18٪؜ لكنهم عايزين النصاب وعاشقين الدجال ومغرمين باللي إداهم المقلب».

المفكر: العقل المصري الجمعي وصل لحالة من الهشاشة والإيدز

وأردف: «إنه الجنون بعينه أول بند لازم يتناقش في الحوار الوطني القادم، ليه العقل المصري الجمعي وصل لتلك الحالة من الهشاشة والإيدز؟ إزاي الناس بتتخدر دينيًا بالشكل ده وبيتزيف وعيها، وبيتكرر من خلال الجلا جلا سرقتها ماديًا وعقليًا؟!».

باعوا عقلهم قبل بهائمهم

وواصل: «الناس اللي باعت للمستريح عقلها قبل بهايمها، الناس اللي باعت عجولها دي ماينفعش تبني بلد قبل ما نربي عقولها ونرفع وعيها ونعلمها يعني إيه علم وتفكير نقدي ومنهج شك وفحص وتمحيص، صحيح القانون لا يحمي المغفلين، لكن لازم نسأل الأول ليه الناس دي بقوا مغفلين؟».