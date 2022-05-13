المخرج أشرف فايق يعلن تغيير موعد عزاء السيناريست مجدي الكدش

أعلن المخرج أشرف فايق عبر حسابه على «فيس بوك»، تغيير موعد عزاء السيناريست الراحل مجدي الكدش.

وكتب «فايق»: «تقرر أن يكون عزاء صديقي المغفور له بإذن الله السيناريست والمخرج مجدي الكدش يوم الاثنين 16 مايو، بمسجد الصديق بمساكن شيراتون المطار، ادعوا له بالرحمه والمغفرة».

المخرج أشرف فايق: تأجيل عزاء مجدي الكدش 24 ساعة

وأضاف في منشور آخر: «تعديل.. عزاء المغفور له مجدي الكدش يوم الاثنين 16 مايو، في نفس المكان، وليس يوم الأحد، رجاء الجميع يشير».

نقابة المهن السينمائية تعلن موعد عزاء مجدي الكدش

وكانت نقابة المهن السينمائية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، موعد ومكان عزاء السيناريست الراحل مجدي الكدش، وهو يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، بمسجد الصديق - مساكن شيراتون، قبل أن يعلن المخرج أشرف فايق تغيير الموعد.