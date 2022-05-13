نقابة المهن السينمائية تكشف موعد ومكان عزاء السيناريست مجدي الكدش

نعت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» السيناريست مجدي الكدش: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المؤلف والسيناريست مجدي محمود الكدش، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

وأضاف البيان: «العزاء يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، بمسجد الصديق - مساكن شيراتون، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

وفاة السيناريست مجدي الكدش

وأعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة، أمس، على «فيس بوك» وفاة السيناريست مجدي الكدش.

وكتبت الصفحة: «تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بها، السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعاه الفنان تامر عبدالمنعم قائلا: «إنا لله وان إليه راجعون، سلام يا مجدي».

جنازة السيناريست مجدي الكدش

وأعلن أسامة جانو، خال السيناريست مجدي الكدش، عبر حسابه على «فيس بوك» وفاته، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله ابن أختي السينارست مجدي الكدش مساء اليوم، والدفنة غدا إن شاء الله بمقابر الأسرة في الوفاء والأمل بعد صلاة الجمعة، ربنا يرحمه ويجعل الفردوس الأعلى مثواه، رجاء الدعاء له بالعفو والمغفرة يا رب العالمين، وسبحان من له الدوام».