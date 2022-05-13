تشييع جنازة السيناريست مجدي الكدش

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على السيناريست مجدي الكدش، التي أقيمت بعد صلاة الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر، وجرى تحرك الجثمان لدفنه في مقابر الأسرة بمقابر الوفاء والأمل.

وفاة السيناريست مجدي الكدش

وكانت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة نعت الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتبت: «تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما، ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم، السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

مجدي الهواري ينعى السيناريست مجدي الكدش

وبعد إعلان وفاته، نعى مجموعة من الفنانين الفقيد، ومنهم المخرج مجدي الهواري الذي نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «سنة 93 مات أبويا رحمة الله عليه ماكنتش لسه اتخرجت! اتأثرت كتير بالخبر واتلخبطت كل حاجة، كنت لسه صغير ومش عارف هعمل إيه بعد أبويا.. لحد ما اتعرفت في السنة دي علي واحد اسمه عم محمود الكدش رحمة الله عليه عرّفني على ابنه اللي دخلني عالم الأحلام، وكانت بداية الحلم وبقينا أصحاب وحبايب وبقي يقول لي ماطلعتش عيل يا هواري».

وأضاف: «يباركل لي بعد كل فيلم أعمله وكل مشروع أدخله والنهارده سنة 2022 سابنا وراح، وفجأة من غير حتى ما يودعنا، طول عمرك بتحب المفاجآت يا صاحبي، بس كنت بتحب الهدوء ومشيت في هدوء من غير صخب، المرة الوحيدة اللي كنت فيها سريع هي موتك! معقول! سبحان الله فجأة مش مصدق ومش هصدق وكل مافتكر ضحكتك الجميلة المعروفة والمشهورة عنك.. هقول لك متهزرش يامجدي كالعادة ارجع بقى، الله يرحمك يا أجمل وأعز وأطيب وأحن الأصدقاء».