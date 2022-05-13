هيام الطباخ نائبة «التنسيقية» تشهد انطلاق الملتقى الكشفي «تمكين» في الكويت

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، في ختام الزيارة الرسمية لوفد مجلس النواب إلى دولة الكويت الشقيقة، لتمثيل مصر في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، بمشاركة 19 دولة عربية.

وشاركت نائبة التنسيقية، في انطلاق أعمال الملتقى الكشفي «تمكين»، واجتماع رؤساء الجمعيات العربية والخليجية، ختاما بحفل تكريم الرواد والرائدات العرب.

«الطباخ» تلتقي وزير الخارجية الكويتي

والتقت النائبة خلال الزيارة الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، الذي أشاد بدورها في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، لتعزيز الروابط بين الدول العربية، مشيدا بدور مصر في هذا الصدد.

من جهتها، أشادت هيام الطباخ، نائبة التنسيقية، برسوخ العلاقات بين الشقيقتين مصر والكويت، مؤكدة أن مصر مستمرة بقوة في التواجد العربي بدبلوماسية رشيدة كعهدها دائما.

كما حضر الختام، المهندس مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ولفيف من الدبلوماسيين والتنفيذيين رفيعي المستوي من السفارة المصرية بالكويت.

وقال مرزوق الغانم، الرئيس الشرفي للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، إن دولة الكويت ستكون مركزا للعمل الكشفي، مؤكدا دعمه لتواجد الدول العربية في هذا الحدث، ورعاية الحركة الكشفية باعتبارها أكبر حركة تطوعية في العالم.

إتاحة مناخ تشريعي مناسب

ودعا الغانم البرلمانيين العرب إلى إتاحة مناخ تشريعي مناسب لاستيعاب نحو 5 ملايين منتمٍ للحركة الكشفية على مستوى الوطن العربي.