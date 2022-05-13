«التنسيقية» تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا، صباح اليوم الجمعة.

ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة والإنسانية

وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبًا، مؤكدة أن دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة والإنسانية لا يُنسى، وما قدمه لدولته ولشعبها الأصيل من تقدم ورخاء يجسد رحلة عطاء نادرة.