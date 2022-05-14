«حياة كريمة»: انتهاء بعض المشروعات في قرية الحصص بالدقهلية بنسبة 100%

جاءت حياة كريمة من أجل التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم، وتوفير ظروف معيشية لهم تناسب تنمية الإنسان، إذ تتبنى المبادرة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، لرفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى الفقيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في الحصص بمحافظة الدقهلية

وكشفت حياة كريمة عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في الحصص بمحافظة الدقهلية، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه ما زال العمل متواصلا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، وجرى تنفيذ عدد من المشرعات في مختلف القطاعات بقرية الحصص في محافظة الدقهلية لخدمة المواطنين، في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم وجميع الخدمات العامة.

وأعلنت المبادرة نسب إنجاز أعمال المبادرة في قرية الحصص بمحافظة الدقهلية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 85% في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 98% من أعمال مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، 98% من أعمال المجمع الزراعي، 100% من أعمال وحدة طب الأسرة بالقرية، كما تم الانتهاء من أعمال مركز شباب الجرويين بنسبة 100%.

توفير حياة كريمة للفرد

ووضعت المبادرة الرئاسية بصمات حقيقة على أرض الواقع، إذ تسير المبادرة بشكل أسرع من معدلها الطبيعي، بهدف تحقيق إنجازات غير مشهودة في جوانب المعيشة كافة، للارتقاء بمستوى الريف المصري، إضافة إلى توفير حياة كريمة لأفراده.

توصيل الغاز والمدارس والقوافل الطبية ضمن أعمال حياة كريمة بالقرى

يأتي ذلك تحقيقًا لأهدافها المنشودة، بعد أن ظلّ الريف مهمّشًا على مدار سنوات، ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت في المناطق النائية، وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.