محافظ أسيوط: إطلاق قافلة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية بقرى حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم قافلة لتنظيم الأسرة بقرى مركز ديروط غدًا السبت ولمدة 3 أيام في الفترة من 14: 16 مايو الجاري، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً ضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية لرفع الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

خدمات تنظيم الاسرة

وأوضح محافظ أسيوط أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتنظيم أعمال تلك القوافل للحد من مخاطر الزيادة السكانية والتي تعوق مسار التنمية من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

موعد انطلاق القافلة

أشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه سيتم تنفيذ قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بدءًا من 14 وحتى 16 مايو 2022 بقرى نجع خضير والكودية وديروط الشريف التي تعد من قرى حياة كرية بالمحافظة لمدة 3 أيام ،على أن يتم تغطية جميع وحدات الإدارة ويشارك في القافلة الخدمية من 3-4 عيادات متنقلة لتقديم خدمات الأسرة – المشروة – متابعة الحمل – كشف الأطفال بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير عدد 2 أخصائية نساء للتعامل مع حالات الإحالة ولتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب مع تغيير نقاط التمركز في لقرية مختلفة يوميا، على مدار الثلاث أيام لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتمعاي للجمهور المتردد على القافلة.