«حياة كريمة»: نسب إنجاز بعض مشروعات في قرية الأحراز بالقليوبية تجاوزت 90%

أعلنت مبادرة حياة كريمة استمرار أعمالها بمختلف المحافظات والمراكز التي تشملها، إذ حققت المبادرة إنجازات عديدة في محافظة القليوبية بقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أن العمل متواصل بشكل يومي على جميع المستويات في جميع القطاعات الحيوية في أنحاء الجمهورية كافة.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية الأحراز بالقليوبية

تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، شعار المرحلة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع الدولة العملاق، والذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

وكشفت المبادرة عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من مشروعات المجمع الخدمي والوحدة البيطرية

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز شبين القناطر قرية الأحراز، بمحافظة القليوبية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال مبنى المجمع الخدمي، و60% من أعمال مبنى الجمعية الزراعية، و60% من مجمع الألبان، و100% من مبنى الوحدة البيطرية، و75% من أعمال مد خطوط «الفيبر».

الانتهاء من مشروعات مركز طب الأسرة

وأضافت المؤسسة أنه جرى الانتهاء من 100% من تأسيس مركز طب الأسرة، والانتهاء من أعمال تغطية مصرف الأحراز بنسبة 100%، وإنهاء 95% من أعمال محطة المياه، بالإضافة إلى الانتهاء من 85% من أعمال إحلال وتجديد الجهد المتوسط والمنخفض، فضلًا عن مد الوصلات المنزلية للغاز الطبيعي بالقرية، بناء محطة رفع صرف صحي، رفع كفاءة مبنى مركز شباب مطور، وتوصيل الصرف الصحي للمنازل.