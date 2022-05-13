الكشف وتوفير العلاج لـ1300 مواطن في قافلة ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية

وأشار «غنيم» إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة، حيث تبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية التضامن مركز سمسطا، مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة».

وجرى توقيع الكشف الطبي على 1302 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، و157حالة معمل دم، و49 حالة معمل طفيليات، و10 حالات أشعة، واستصدار 10 قرارات نفقة دولة، وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وفحص 51 حالة موجات فوق صوتية.

تنظيم ندوات تثقيف صحي للمواطنين

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، والأمراض غير المعدية «الضغط، السكر والسمنة»، وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

من جهته، أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.