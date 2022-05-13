حكاية صورة لـ «بن زايد» بأفارول الجيش المصري.. دعم أم الدنيا في السلم والحرب

ارتبطت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات الراحل صباح اليوم، بعلاقة وطيدة مع مصر، وظهر ذلك في أكثر من موقف عبر تاريخ الدولتين، أبرزت خلالها علاقة المحبة والأخوة بين الرئيس الراحل ومصر.

ومن بين المواقف التي تحكي مدى المحبة بين حاكم الإمارات ومصر، قصة صورة يرتدي فيها الراحل «أفاورل» الجيش المصري بينما كان شابا، وقد لا يعرف البعض تفاصيل تلك الصورة التي ظهر فيها «بن زايد» بين جنود الجيش المصري في أرض المعركة.

الشيخ خليفة بن زايد يرتدي أفارول الجيش المصري

صورة الشيخ خليفة بن زايد مرتديًا «أفاورل» الجيش المصري تعود إلى حرب أكتوبر 1973، والتي كان للإمارات دورها كبيرًا فيها بدعمها لمصر ضد العدو ليس على الناحية الاقتصادية فقط، بل أيضًا كان «بن زايد» بين أول المتبرعين بالدم لمصابي الحرب لإنقاذ الجرحى منهم، وكذلك أوفده والده حاكم الإمارات وقتها الشيخ زايد بن سلطان، لتفقد الجبهة وأحوال الجنود بوقت الحرب لرفع روحهم المعنوية، وهى الصورة المتداولة له مرتديًا زي الجيش المصري وسط الجنود.

مواقف عديدة أبرزت علاقة مصر و «بن زايد»، إذ كان الراحل يعتبرها بوابة للسلام في الوطن العربي، وهو ما أكد عليه منذ بداية حكمه في نوفمبر 2004 من تعزيز وتوطيد للعلاقات بين مصر والإمارات.

نعي الرئيس السيسي للراحل «بن زايد»

ومن جانبه، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اعتبارا من اليوم الجمعة.

ونعى الرئيس السيسي «بن زايد» بمنشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قائلا: «أنعي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».

واستكمل نعي الرئيس السيسي: «ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة».