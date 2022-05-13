جونسون ينعى خليفة بن زايد: سنتذكر إسهاماته في الحفاظ على استقرار المنطقة

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن صادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا في وفاة رئيس دولة الإمارات، مؤكدا أن العالم سيتذكر إسهامات الشيخ خليفة بن زايد، في المحافظة على استقرار المنطقة.

الإمارات تُنكس أعلامها حدادا على وفاة خليفة بن زايد

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق من اليوم، وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد، وقررت تنكيس أعلامها 40 يومًا وتعطيل العمل لمدة 3 أيام، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

رؤساء وملوك العالم يعزون الإمارات في وفاة خليفة بن زايد

وقدم العديد من القادة والرؤساء والملوك العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وكان في مقدمتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.