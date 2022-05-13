إقامة صلاة الغائب على خليفة بن زايد في الحرمين الشريفين بعد العشاء

وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، بإقامة صلاة الغائب على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد، اليوم، بعد صلاة العشاء في الحرمين الشريفين، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ملك السعودية وولي العهد ينعيان خليفة بن زايد

وكان كل من ملك السعودية، الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد نعيا الشيخ خليفة بن زايد، مشيرين إلى أنهما تلقيا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ملك السعودية: خليفة بن زايد قدم الكثير لشعبه والعالم

وأعرب ملك السعودية وولي عهده عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلة آل نهيان، وشعب الإمارات الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.