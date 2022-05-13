مصابنا جلل.. حماقي يؤجل حفله بالكويت حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اعتذاره عن حفله في دولة الكويت، حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

محمد حماقي: مصابنا جلل

كتب محمد حماقي، خلال المنشور: «بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي، عن تأجيل حفل اليوم، لموعد لاحق»، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان كل التفاصيل الخاصة بالحفل، من خلال الشركة المنظمة.

نجوم الفن ينعون الخليفة بن زايد

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على نعي الشيخ خليفة بن زايد، إذ كتب كريم عبد العزيز، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم».

واضاف كريم: «بخالص الحزن والأسى نعزي أنفسنا ودولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبًا، في فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتبت الفنانة صابرين، عبر حسابها على «إنستجرام»: «أتقدم بخالص التعازي لشعب دولة الإمارات الحبيبة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يرحمه ويغفر له ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وشعبه الصبر والسلوان».

ونعته الفنانة شيريهان، قائلة: «أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة ودولة وشعبا، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفى رئيس دولة الإمارات، عن عمر يناهز 73 عاما، وأقيمت الجنازة على روحه، مساء اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب.