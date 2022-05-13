«الوطني للعمل التنموي» يعلن إطلاق أولى القوافل الطبية ضمن مبادرة «وصل الخير 2»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، إطلاق أول القوافل الطبية والتي تأتي ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني، وذلك في إطار مبادرة «وصل الخير 2»، حيث تضم القافلة الطبية الموسعة والتي تم إطلاقها في محافظة الدقهلية العديد من التخصصات الطبية منها «باطنة - جلدية - أنف وأذن - جراحة - عظام - مخ وأعصاب - أطفال - رمد - مسالك بولية».

الجمعيات المشاركة في المبادرة

وسيَّرت جمعية مصطفى محمود فريقا طبيا متخصصا على أعلى مستوى من التأهيل، بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة، وقاموا بالكشف على أكثر من 3000 حالة من مختلف الأعمار، وإجراء كل الفحوصات اللازمة ما بين رسم قلب وتحاليل وفحص بالموجات الصوتية، وفور تشخيص الحالات تم صرف كل العلاجات المطلوبة بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمجان وبدون أي تكلفة على المواطنين، هذا بالإضافة إلى عمل ملف طبي لكل حالة يحتوي على التاريخ المرضي للحالة والتشخيص وخطة العلاج المقررة وذلك تسهيلا لمتابعة هذه الحالات ودعمها بكل أشكال الرعاية اللازمة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتأتي القوافل الطبية الشاملة كأحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجدير بالذكر أن التحالف يضم في عضويته مؤسسات رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي ودعم المرضى وهي مؤسسة «مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، المعهد القومي للأورام، مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى بهية، مستشفى شفا الأورمان، جمعية مصطفى محمود، مستشفى الناس، مستشفى أهل مصر، مستشفى الكبد المصري، مؤسسة راعي مصر».

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و 27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

جهات ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني

ويضم التحالف الوطني كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.