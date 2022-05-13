والدة الطفلة أيسل المصابة بضمور العضلات: نفسي ألحق أشوفها واقفة على رجليها

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن حالة الطفلة أيسل، والتي تعاني من ضمور العضلات الشوكي والذي يهدد حياتها، حيث قال إن علاج الطفلة لم يصبح 4 ملايين بسبب وجود تخفيض من الشركة المنتجة، وبات ثمن العلاج حاليا 1.5 مليون جنيه، «نجحنا نفتح حساب للتبرع لأيسل وهذا الحساب وصل رصيده لـ500 ألف جنيه ويتبقى مليون جنيه لعلاج أيسل».

فايق: عشمنا في ربنا كبير وفي حضراتكم للتبرع على حساب أيسل

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه لبرنامجه «مصر تستطيع»، والمذاع على قناة «DMC»، أنه على المستوى الصحي للطفلة، فإن حالتها الصحية تتدهور، «عشمنا في ربنا كبير وفي حضراتكم للتبرع على حساب أيسل، وأيسل ربنا مديها حنية مش عند حد في الدنيا، وعايز أقولكم حاجة شخصية، لما شيلتها وخدتها في حضني أقسم بالله الحنية اللي موجودة في حضنها مش موجودة في ولادي».

سالي سمير: لديها انحناء في العمود الفقري وتعب في الرقبة

من جانبها، قالت سالي سمير، والده الطفلة أيسل، إن الحالة الصحية لابنتها باتت أفضل مما كانت عليه بكثير، حيث باتت حاليا تستطيع الوقوف على قدميها ولكنها لا تستطيع السير إلا لخطوات معدودة: «لديها انحناء في العمود الفقري وتعب في الرقبة وارتعاش في الرجلين واليدين ومش بتقدر تمسك حاجة، ومش بتقدر تطلع سلم أو تعتمد على نفسها خالص، والحالة في تدهور فظيع».

وأوضحت أنه طبقا للنظام الجديد للشركة المنتجة للعقار، فإن سعر العلاج هبط من 4 ملايين جنيه إلى مليون ونصف سنويا، «هو مبلغ مش قليل وكبير، والحمد لله قدرنا نفتح حساب تبرعات من شهر 8 الماضي، وباقي عليه شهرين ويتقفل وعندي أمل في ربنا كبير والمصريين أنهم يحسبوا باللي أنا فيه كأم، بنتي الوحيدة حالتها الصحية بتتدهور والمرض مميت، ولو وصل لعضلة القلب أو الجهاز التنفسي مش هيكون بعديها رجعة».

وتابع: «نفسي ألحقها وهي واقفة على رجليها وأديها الدواء بأسرع وقت ممكن علشان تقدر تعتمد على نفسها وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وطول شهر رمضان كانت بتقولي يا ماما أنا طفلة معملتش حاجة في حياتي، ليه ربنا مش بيستجيب ليا وبيخليني أخف وأجري وألعب».