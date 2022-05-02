مشروعات بحثية مقدمة من الجامعات لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».. أبرزها روبوت

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول النقاط البحثية التي تخدم الصناعة والمقدمة من الجامعات المصرية الحكومية للمشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

مشروع تطوير جهاز تنفس صناعي وتصميم سيارة كهربائية

وأشار التقرير إلى تقدم جامعة عين شمس بعدة مشروعات بحثية، منها: «مشروع تطوير جهاز تنفس صناعي ASU Rapid Vent، وتصميم سيارة كهربائية، وتصميم الروبوت الممرضة شمس في مصنع الهيئة العربية للتصنيع، وأنظمة مركزات شمسية منخفضة التكلفة وذات كفاءة»، بينما تقدمت جامعة الزقازيق بعدة مشروعات، منها «مستحضر صیدلی طويل المفعول ومعقول التكلفة لعلاج السكر ومضاعفاته بالتعاون مع شركة أدوية وطنية، ومشروع نظام تحلية بالامتصاص بالطاقة الشمسية مع نظام إزالة الرطوبة والترطيب».

وأوضح التقرير أن جامعة جنوب الوادي تقدمت بعدد من المشروعات البحثية، منها «مشروع غشاء مركب من البولي سلفون اسيتات الحديد - البولي اميد لفصل الزيت - الماء، وتطوير ودراسة خصائص خليط من اسيتات السيللوز والحديد النانوفيبر لتطبيقات هندسة الأنسجة».

حماية البيئة من التلوث عن طريق إزالة العناصر الثقيلة والصبغات من المياه

وتقدمت جامعة مطروح بعدد من النقاط البحثية في مجالات البيئة والمياه، ومنها مشروع حماية البيئة من التلوث عن طريق إزالة العناصر الثقيلة والصبغات من المياه، ومعالجة المياه الجوفيه التي تعاني من ارتفاع نسبه الأملاح مما يمنع استخدامها في مجالات الري والزراعة.

وتقدمت جامعة قناة السويس بعدد من النقاط البحثية، لتحسين إنتاج وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف، ومنها تحسين إنتاج مركبات المكافحة الحيوية لدودة ورق القطن من الأكتينوبكتريا باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية منخفضة القوة، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف بمنع تلوثها واستخدامها للزراعة وتحويل مخلفتها إلى طاقة حيوية، ومثبط لخلايا السرطان الكبدي يتم إنتاجه من بكتريا معزولة البيئة المصرية، وتقدمت جامعة أسيوط بعدد من النقاط البحثية، ومنها، دراسات التنمية المستدامة في مجال إنتاج البدائل الاستراتيجية للقمح، تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادي، تطوير أنظمة زراعة بنجر السكر في مصر، تطوير مركبات جديدة كمضادات للفيروسات وبخاصة كوفيد-19.

نظام النقل الذكي على أساس إنترنت الأشياء

ونوه التقرير إلى تقدم جامعة بنها بعدد من النقاط البحثية هي، تطبيق جزينك النانو لتحسين الأداء لمواد عزل الكابلات الأرضية، نظام النقل الذكي على أساس إنترنت الأشياء، أفران صديقة للبيئة لإنتاج الفحم النباتي، تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية، مشروع لإنتاج وحدات توليد طاقة كهربائية هجينة، كما تقدمت جامعة كفر الشيخ بنقاط بحثية في مجالات الطاقة، ومنها: نهج منهجي لصنع القرار لتخطيط وتقييم الشبكات الدقيقة القائمة على الطاقة المتجددة الهجينة مع التحسين الاقتصادي التقني، دراسة الجدوى وتحليل الأداء لشبكة هجينة مدمجة مع مصادر متجددة 100 ٪ لمضخات الري الزراعي بمدينة السادات.

كما تقدمت جامعة المنيا بعدد من المشروعات البحثية، ومنها التمثيل الغدائي الميكروبي الذي يحركة الإلكترود النانوي لاستعادة الطاقة من مياء الصرف الصحي المنزلية مع المعالجة المتزامنة، تحسين أداء محركات الديزل والتلوث التي تعمل بوقود البيوديزل، دراسة أداء السيارات التي تعمل بوقود البنزين/البروبان وفقا لدورة قيادة داخل المدينة.

مشروع لإنتاج نظام زجاجى صديق للبيئة

ومن المشروعات التى قامت بها جامعة الأزهر مشروع لإنتاج نظام زجاجى صديق للبيئة ومناسب لتطبيقات الأمان الإشعاعى فى المنشآت النووية من خلال تطوير مواد النفايات المعاد تدويرها، ومشروع حول استخدام تقنية ترشيح ضفة النهر لإنتاج مياه الشرب النقية فى القرى الفقيرة المتواجدة على نهر النيل فى مصر، وتقدمت جامعة دمنهور بمشروعات، منها: وضع نموذج رياضي للصفائح البلاستيكية الحرارية المشبعة بالسائل، ومن المشروعات التى قامت بها جامعة طنطا تعديل أداء آلة الدراس الصغيرة، وكذلك مشروع حول دراسة أداء خزانة جرار التبريد الموضعي، وتقدمت جامعة الإسكندرية بعدة مشروعات، منها: معالجة المياه الرمادية المحلية وإعادة استخدام النموذج الأولي.

ومن المشروعات التي قدمتها جامعة سوهاج مشروع نظام تحلية مياه البحر بالاهتزاز يعمل بالطاقة الشمسية متكامل مع أنظمة الخلايا الكهروضوئية، ومشروع دراسة تحليل المعادن والنواقل العصبية من أجل الكشف المبكر والوقاية من اضطرابات الطيف التوحدي لدى الأطفال من صعيد مصر، ومشروع تأثير المكافحة المتكاملة للحشائش على إنتاجية قمح الحبز والحشائش المصاحبة، وقدمت جامعة المنوفية مشروع تصميم وتصنيع نظام معالجة اقتصادي متعدد المراحل لمعالجة مياه منطقة قويسنا، وتصميم مركب نانومتري من النفايات الحيوية لتخزين الطاقة الشمسية للمعالجة المستدامة للمياه المالحة خلال فترات غياب الشمس لتطبيقات المجتمعات الخضراء.

كما قدمت جامعة بني سويف دراسة اقتصادية لتأهيل بعض الخامات المعدنية في منطقة المثلث الذهبي لبعض الصناعات الحيوية، والتخلص الآمن من التراب والأسمنت وإنتاج مواد جيوبولميرية صديقة للبيئة، ومن مشروعات جامعة أسوان إنتاج دوائر تشغيل لمبات الليد، ومشروع تقنية جديدة لإعادة استخدام المياه الرمادية، وتقنية صديقة للبيئة لصباغة البكتيريا باستخدام الأصباغ الطبيعية من البنجر الأحمر والرمان المزروع فى مصر.