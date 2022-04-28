«الهجرة»: مجموعة شركات فاركو للأدوية راعي رسمي لـ«مصر تستطيع بالصناعة»

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدویة والعضو المنتدب، لبحث التعاون المشترك في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء، بالتأكيد أن «مصر تستطيع بالصناعة»، هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.

الإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة بتوطين الصناعة

وقالت الوزيرة إن المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة، مجموعة من محاور الصناعة، واستعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من الملفات كما تم تخصيص جلسة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شيرين حلمي بجهود وزيرة الهجرة في إطار التواصل مع المصريين بالخارج وخصوصا الخبراء والعلماء والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها طوال مدة عملهم بالخارج وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري في مصر، لافتا إلى أن ملف صناعة الأدوية مهم جدا خلال الفترة الحالية، معربا عن تطلعه للاستماع إلى خبرائنا في الخارج بشأن تطوير هذه الصناعة وإحداث طفرة كبيرة بها.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على رعاية مجموعة شركات فاركو للأدوية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والذي يقام في نهاية شهر مايو المقبل.

يذكر أن شركة فاركــو للأدويــــة هى الشركة المؤسسة لمجموعة شركات فاركو و التى أنشأها الدكتور حسن عباس حلمى حيث بدأت الانتاج فى عام 1987، وتتكون من تسع شركات تعمل فى المجال الدوائى حيث تقوم بعمليات انتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع وتصدير أكثر من600 مستحضر ومجموعة دوائية تغطى معظم المجموعات العلاجية و الاشكال الصيدلانية على اختلاف انواعها بالاضافة إلى إنتاج مجموعة كبيرة من المستحضرات الخاصة بالشركات العالمية ويعمل بها أكثر من 7000 موظف.