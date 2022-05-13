أحمد السبكي: خلافي مع محمد إمام شائعة سخيفة.. كنت لسة في التصوير من شوية

نفى المنتج أحمد السبكي الأخبار المنتشرة عن وجود خلاف بينه وبين محمد عادل إمام بسبب تدخلاته في فيلم «عمهم»، المقرر طرحه في سباق أفلام عيد الأضحى المقبل، إذ انتشرت أخبار تفيد بأن الخلاف حدث بينهم في لوكيشن تصوير فيلم «عمهم»، وذلك بعدما طالب السبكي إضافة عدد من المشاهد للفيلم بالإضافة إلى إعادة تصوير بعض المشاهد مما جعل محمد إمام يرفض إعادة أو إضافة أي مشاهدة للفيلم مما جعل محمد إمام يرفض استكمال التصوير.

حقيقة خلاف أحمد السبكي ومحمد إمام

وقال أحمد السبكي لـ«الوطن» إنه لا توجد أية خلافات بين الثنائي مطلقا، وأنه كان في لوكيشن التصوير منذ قليل والتصوير يسير على ما يرام، مؤكدا أنهم قاموا بالتصوير اليوم في أحد فنادق القاهرة ويفصلهم عن نهاية عن التصوير فقط 4 أيام وأن الشائعة ما هي إلا شائعة سخيفة.

وفيلم «عمهم» يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، محمد سلام، سيد رجب، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، نرمين الفقي، هاجر أحمد، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، باسم سمرة، محمد ثروت، أيتن عامر ومن تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

أفلام أحمد السبكي

ويعرض للسبكي في السينمات حاليا فيلم «زومبي» لعلي ربيع وهاجر أحمد وحمدي الميرغني وحقق الفيلم بعد أسبوع من طرحه 12 مليون جنيه في دور العرض، كما حققت أغانيه الدعائية على يوتيوب مشاهدات حققت ملايين.

ومن المقرر أن يعرض له في دور العرض أيضا كل من فيلم «ليلة العيد» مع يسرا وعبير صبري وسميحة أيوب بالإضافة إلى فيلم «الملحد» لحسين فهمي ومحمود حميدة، كما بدأ تصوير فيلمه الجديد «عمهم» والذي يقوم ببطولته كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد.