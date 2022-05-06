أحمد السبكي ينشر البوستر التشويقي لفيلم «عمهم» ويعلن موعد طرحه

نشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوستر فيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام.

ونشر «السبكي» البوستر وعلق عليه قائلا «البوستر التشويقي لفيلم (عمهم) محمد إمام عيد الأضحى 2022».

محمد عادل إمام يروج لفيلم «عمهم»

روَّج الفنان محمد عادل إمام في أبريل الماضي عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «عمهم»، حيث نشر «إمام»، صورة جديدة من كواليس تصوير الفيلم، ظهر خلاله بلوك جديد وملفت للأنظار بشعر أصفر، يرتدي نظارة شمس، ويمسك بيده سيجارا، وعلق عليها قائلا: «عمهم.. صيف 2022 إن شاء الله».

وفي منشور آخر، أكد محمد إمام أن الفيلم يضم مشاهد أكشن، حيث كتب قائلا: «أول صورة من فيلم عمهم، لسه مخلص مشهد أكشن بقالي 3 أيام بصوَّر فيه.. كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده.. استنوا عمهم قريباً إن شاء الله، محمد إمام».

مسلسل النمر

وكان مسلسل النمر آخر أعمال الفنان محمد إمام والذي شارك خلاله في السباق الرمضاني 2021، وحقق نجاحا كبيرا وإشادات الجمهور والنقاد، وتصدر المسلسل بعدد من المشاهد التريند بعدد في مصر وعدد من الدول العربية والإمارات ولبنان والأردن.

مسلسل النمر من بطولة الفنان محمد إمام والفنانة هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي ينتقل للعيش في االقاهرة، ليعمل في منطقة الصاغة والمشاكل والصراعات التي تدور داخل الصناعة بين التجار.