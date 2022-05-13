برج خليفة من إنجازات دولة الإمارات في عهد «بن زايد».. قبلة السياح

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد صراع دام نحو 8 سنوات مع المرض.

إنجازات عديدة شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ خليفة بن زايد، كان من أبرزها «برج خليفة» الذي تم إنشاؤه في عام 2010، ويُعدّ أطول مبنى وناطحة سحاب في العالم، وفقا للمعايير العالمية الرئيسية لتقييم المباني، كما أنه من أهم معالم الإمارات، إذ أصبح قبلة سياحية مهمة ومزارا يوميا للسياح لزيارة شرفته الشهيرة.

«برج خليفة» أبرز إنجازات دولة الإمارات

حمل« برج خليفة» هذا الاسم تقديرا للشيخ «خليفة بن زايد» وتكريماً له، إذ يبلغ ارتفاعه 828 متراً ومع مرور عام 2019 يكون البرج قد حمل لقب أطول مبنى في العالم لمدة 10 سنوات على التوالي، إذ تبلغ تكلفته نحو 6 مليارات درهم أي «1.5 مليار دولار»، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

كما اعتمد في تصميم البرج المتطاول على أبنية المآذن المرتفعة، واستخدم في بناء البرج 330 ألف متر مكعب من الخرسانة، و39 طنا متريا من الحديد الصلب، و26 ألف لوح زجاجي لتغطية واجهة البرج وعمل في البرج في أوقات الذروة أكثر من 12 ألف عامل، و300 مهندس مختص من أكثر من 120 دولة حول العالم، واستغرق بناؤه 22 مليون ساعة عمل.

وفاة الشيخ «خليفة بن زايد»

وتوفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.