تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد لمثواه الأخير في مقبرة البطين بأبو ظبي

شارك حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبقية شيوخ الإمارات، في تشييع جثمان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين بأبو ظبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

شيوخ الإمارات أدوا صلاة الجنازة على جثمان خليفة بن زايد

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وقت سابق اليوم، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي.

عائلة آل نهيان تودع خليفة بن زايد

وأدى صلاة الجنازة كذلك شيوخ عائلة آل نهيان، إذ توجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد، بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعمل والعطاء كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.